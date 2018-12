Ensi vuoden iPhoneen ei ole tulossa 5G:tä

Apple ei aio julkaista vuoden 2019 aikana iPhonea, joka sisältäisi tuen 5G-tiedonsiirrolle. Asiasta uutisoi Bloomberg , jonka lähteiden mukaan Apple odottaisi teknologiasiirtymän kanssa vuoteen 2020 saakka.Tieto tuskin tulee puhelimien kehitystä seuraaville minkäänlaisena yllätyksenä, sillä Apple on pitänyt tyypillisesti malttia uusien matkapuhelinyhteysteknologioiden käyttöönotossa. Apple ei ole koskaan ollut ensimmäisten joukossa siirtymässä uuteen G-aikaan. Suurempi yllätys olisi ehkä ollut jos Apple olisi julkaissut ensi vuonna 5G-modeemilla varustetun iPhonen.Apple ja Qualcomm riitelevät parhaillaan patenttirintamalla, minkä takia Apple on siirtynyt kokonaan Intelin modeemeihin. Intelillä on huhujen mukaan kuitenkin ollut ongelmia 5G-modeemien lämmöntuoton kanssa, minkä takia Apple voisi olla pakotettu siirtymään takaisin Qualcommin modeemeihin. Intelillä on kuitenkin vielä vuosi aikaa kehittää modeemeitaan iPhoneen sopiviksi.Suomessa operaattorit voivat käynnistää kaupalliset 5G-verkot vuoden 2019 alussa.