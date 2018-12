OnePlus 6T sai päivityksen, parannuksia langattomiin yhteyksiin ja hidastuskuvaukseen

Älypuhelinvalmistaja OnePlus on julkaissut tänään uuden ohjelmistopäivityksen viimeisimmälle huippulaitteelleen.



OnePlus 6T:lle julkaistu OxygenOS 9.0.7 -päivitys parantaa käyttökokemusta ja korjaa muutamia ongelmia, jotka ovat vaivanneet käyttäjiä.

Järjestelmän optimoinnin suhteen uusi järjestelmäversio parantaa Wi-Fi-yhteyden laatua, valmiustilan virransäästöä sekä Bluetooth-yhteyden vakautta.



Lisäksi päivityksessä korjataan lukitusnäytön näyttöongelma, parannetaan hidastusvideokuvausta ja lisätään taajuuskorjain Bluetooth-kuulokkeita varten.



Luonnollisesti joukossa on myös muita pienempiä bugikorjauksia jo parannuksia.



Päivitys on lähtenyt jakeluun portaittain, joten sitä voi odottaa OnePlus 6T -laitteisiin aivan näinä päivinä.