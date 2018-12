on julkaissut uuden version suomalaisen Bedditin kehittämästä unisensorista. Beddit Sleep Monitor 3.5:n lisäksi Apple päivitti laitteen hallintaan käytettävän iOS-sovelluksen , joka on nyt julkaistu Applen oman tunnusten alla. Aiempaa sovellusta jaetaan Bedditin tunnusten alla.Bedditin uutta unianturia myydään Applen myyntikanavissa, mutta Suomessa se tullee aikanaan myös muiden jälleenmyyjien valikoimiin. Lakanan alle asennettava ja noin kaksi millimetriä paksun sensorin hinta on Applen kaupoissa 149,99 dollaria. Uusi 3.5 versio laitteesta ei näytä muuttuneen oleellisesti aiemmasta 3.0:sta. Anturi mittaa nukkumaanmenoaikaa, unen syvyyttä, heräämistä ja levottomuutta.Anturi mittaa lisäksi kuorsaamista, lämpötilaa, pulssia ja hengitystä.