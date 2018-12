Uusi mallinnuskuva – Tältäkö Galaxy S10 näyttää?

Vuoden lähestyessä loppuaan, onn odotuskin kasvanut jo malttamattomaksi. Erikoiseksi tilanteen tekee se, että Samsungilta vaikuttaisi olevan tulossa kaikkiaan neljä erilaista mallivariaatiota, jotka kukin poikkeavat eri tavoilla toisistaan.Spekulaatioiden mukaan Galaxy S10:een on tulossa uudenlainen Infinity-O-näyttö, joka siis tarkoittaa käytännössä sitä, että trendin mukaisen kameraloven sijaan näyttöön on tehty etukameraa varten reikä. Näyttö siis ikään kuin ympäröi etukamerapaikan. Huaweilta on myös tulossa vastaavanlainen puhelin markkinoille. Verkossa julkaistussa Galaxy S10 -suojakuoren markkinointikuvassa nähdään tällainen reiällinen näyttö.Aiemmin verkossa on julkaistu mallinnuskuvia, joissa on pillerinmuotoinen reikä näytössä kahta etukameraa varten.Uudessa kuvassa nähdään Galaxy S10 -malli, jossa on kolmoiskamera yhden etukameran lisäksi. Markkinoille on ilmeisesti tulossa myös malli, jossa neljällä kennolla varustettu kamera. Kalleimmassa mallissa on siis peräti kuusi kennoa (kaksi edessä ja neljä takana).