Samsung päivittää Galaxy Note9:n käyttöliittymää

Samsung on tekemässä melkoisia uudistuksia älypuhelinlinjaston käyttökokemukseen, ja niistä kenties tärkeimpänä on uusi One UI, joka korvaa vuosien aikana Galaxy-laitteissa tutuksi tulleen käyttöliittymän.Alunperin TouchWiz-nimellä tunnettu käyttöliittymä tulee vaihtumaan simppelimmän ja puhtaamman näköiseen One UI:hin tulevien kuukausien aikana, kun yhtiö tuo samalla uuden Android 9 Pie:n laitteisiinsa, mutta jo nyt sen beetaversiota on alettu tuomaan edistyneimpiin Galaxy-laitteisiin.Ensimmäisenä olivat S9 ja S9+, jotka saivat jo aiemmin Beta 2 -version uudesta käyttöliittymästä, ja nyt on Galaxy Note9:n vuoro, kertoo SamMobile Uusin Note-laite saa toisen beetaversion samalla kun S9-malleille on tarjolla jo kolmas. Molemmat vaativat tietysti, että käyttäjä on mukana Samsungin beetaohjelmassa.Tässäkin vaiheessa käyttöliittymästä löytyy vielä bugeja ja ongelmia, onhan kyseessä beetaversio, mutta jos haluat pikaisesti eroon Samsungin vanhasta ulkoasusta niin nyt siihen on mahdollisuus myös Note9:n käyttäjillä.Samsungin mukaan mm. soittosovellus saattaa jumittua, automaattitäydennyksessä on ongelmia Samsung Passin kanssa, hälytykset eivät toimi, ja niin edelleen. Kaikille nämäkään eivät välttämättä ole yhtä suuria ongelmia kuin Galaxyjen nykyinen käyttöliittymä.