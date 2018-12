OnePlus 5 ja 5T saivat uusimman Androidin esiversion

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja OnePlus on julkaissut viime vuoden malleilleen uuden päivityksen. Beetaohjelmassa jakeluun on päässyt nyt Android 9.0 Pie -päivitys, joka tuo laitteille melkoisesti uutta.Android 9.0 Pie saapuu Open Beta 22 -päivityksen myötä ensimmäistä kertaa OnePlus 5 ja 5T -malleille. Päivityksessä tulee niin uusia käyttöliittymäominaisuuksia kuin päivityksiä puhelimen sovelluksiin.Kenties tärkeimpänä uudistuksena Android Pie:n myötä OnePlus 5 ja 5T saavat eleohjauksen, joka toimii iPhone X:n ja XS:n tavoin. Mikäli se ei kuitenkaan tyydytä niin vaihtoehtona on perinteinen navigointitapa.Muihin uudistuksiin kuuluu mm. sovellusten tausta-ajon optimoinnit, Älä häiritse -moodin paremmat säädöt, Puhelin-toiminnon käyttöliittymäuudistus, paremmat tupla-SIM-toiminnot, Parallel Apps -tuki uusille sovelluksille, jne.Luonnollisesti päivityksessä saapuu myös uusia Androidin tietoturvapäivityksiä.Tässä vaiheessa kyseessä on kuitenkin vasta beetaversio, joten ongelmia saattaa ilmetä. Niinpä päivitys beetaversioon tehdään omalla vastuulla, ja varmuuskopiot on syytä ottaa ennen toimenpidettä.Lisätietoja ja lataus linkin beetaohjelmistoon löydät täältä