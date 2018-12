Apple investoi isolla kädellä Yhdysvaltoihin – Avaa uusia toimipisteitä

Vuoden alussailmoitti kiihdyttävänsä investointeja Yhdysvalloissa presidenttiverohelpotuspäätösten myötä. Applen suunnitelmiin kuuluivat datakeskusten laajentaminen ja Advanced Manufacturing Fund -rahaston hallinnoimien sijoitusten kasvattaminen. Nyt Apple on kertonut uusista investointipäätöksistä.Applen uusiin suunnitelmiin kuuluu Austinissa (Teksas) sijaitsevan toimipisteen laajennus kolmannella kampuksella. Miljardi dollaria maksava laajennus tarjoaa alkuvaiheessa tilat 5000 työntekijälle, mutta tarvittaessa siihen voidaan sijoittaa jopa 15 000 työntekijää. Austinin yksikkö on Applen suurin, heti Cupertinossa sijaitsevan päämajan jälkeen.Apple aikoo lisäksi avata toimipisteet Seattleen, San Diegoon ja Culver Cityyn. Näiden yksikköjen avulla Apple pystyy kilpailemaan paremmin tiettyjen erikoisalojen osaajista. Seattlessa on esimerkiksi vahvaa pilvipalveluosaamista Microsoftin ja Amazonin ansiosta. San Diegossa on vuorostaan modeemi- ja järjestelmäpiirikehitystä Qualcommin takia. Culver City on taas tunnettu elokuvastudioistaan. Kuhunkin toimistoon on tulossa paikat tuhannelle työntekijälle.Vuoden alussa annetun lupauksen mukaan Apple on sitoutunut luomaan Yhdysvaltoihin 20 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2023 mennessä.