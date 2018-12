Teslasta kaikkoaa johtajia – Apple ei olekaan enää hautausmaa?

Vuonna 2015kuvaili"haustausmaaksi", jonne työpaikkaa vaihtavat lähinnä ne työntekijät, joilla ei ole Teslalla käyttöä tai tulevaisuudennäkymiä. Tuolloin Teslaan liittyvä hype oli korkealla ja yhtiö sai puhuttua tulevaisuudenlupauksilla riveihinsä huippuluokan asiantuntijoita.Nyt vaakakuppi tuntuu kääntyneen Applen eduksi ja työntekijät liikkuvat ennemminkin Teslalta Applelle kuin toisinpäin. Elokuussa Teslalta Applelle siirtyi esimerkiksi ajoneuvojen tuotannosta ja tekniikasta vastannut Doug Field. Hänen perässään Applelle on siirtynyt myös suunnittelun vanhempi päällikkö Andrew Kim.Teslalla ollessaan Kim suunnitteli Teslan ajoneuvojen sisätilaratkaisuja. Teslalle hän siirtyi Microsoftilta, jossa hän pääsi ottamaan osaa muun muassa Xbox One S:n, Windows 10:n ja HoloLens-lasien käyttöliittymäratkaisuihin. On mahdotonta sanoa mikä hänen työnkuva Applella on: onko hän ohjelmistosuunnittelussa vai liittykö hänen työnsä Applen kehitteillä oleviin autonomisiin ratkaisuihin. Hänen työnsä voi tietysti liittyä Applen AR-laseihin.