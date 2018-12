Apple mokasi Twitterissä tutulla tavalla – Vai oliko kyseessä vain markkinointikikka?

Never thought I'd see the day 🧐 pic.twitter.com/hpubXoIFCX -- Marques Brownlee (@MKBHD) December 18, 2018

Apple Musicin Twitter-tili kompastui yleiseen mokaan tviitatessaan Ariana Grandelle.Jo aikojen alusta, tai ainakin mobiili-Twitterin olemassa olosta lähtien puhelinvalmistajat sekä heidän tuotteittaan mainostavat brändilähettiläät ovat kompastuneet kirjoittamaan tviittinsä Twittterin iPhone-sovelluksella, jolloin jaetulta asialta on kadonnut uskottavuutta. Nyt kuitenkin myös Apple on kompastunut vastaavaan Apple Music -tilin tviitattua Twitterin Android-sovelluksella vastatessaan Ariana Granden tviittiin marraskuussa. Teknologiatubettaja Marques Brownlee jakoi kuvankaappauksen mokasta Twitter-tilillään.Vastaavat "mokat" ovat tosin nykyään niin yleisiä, että osaa on epäilty jo tahallaan aiheutetuiksi huomion maksimoimiseksi, joten ehkä Applellakin ollaan päädytty samaan ajatukseen. Onhan sen musiikkipalvelu nykyään saatavilla myös Androidille.