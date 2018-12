Apple muutti ohjeistustaan – Sovellusten sisäisiä ostoja voi antaa lahjaksi

Sovelluskehittäjät ovat saaneetpienen joululahjan etukäteen, sillä IT-jätti on mahdollistanut sisäisten ostojen antamisen lahjaksi . Jatkossa voit siis maksaa jonkin sovelluksen sisältämän ostoksen ja antaa sen ystävällesi tai sukulaisellesi.Toisen puolesta ostaminen kattaa sekä yksittäiset ostokset että jatkuvat tilaukset. Käytännössä voit siis ostaa ystävällesi vaikkapa Netflix-tilauksen lahjaksi. Muutos on kirjattu jo nyt Applen App Storen ohjeisiin , mutta kehittäjille ei ole opastettu vielä miten toiminto käytännössä tulee sisällyttää sovelluksiin.Kehittäjiä informoidaan todennäköisesti asiasta lähiaikoina.Aiemmin Apple on hyväksynyt kokonaisten sovellusten hankkimisen lahjaksi. Mikromaksuilla hankittavia ominaisuuksia ei ole voinut ostaa lahjaksi. App Store Guidelinen päivitys saattaa lisätä tuntuvasti App Storen liikevaihtoa joulun alla tulevina vuosina.