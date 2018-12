DxOMark paljasti Pixel 3 ja OnePlus 6T -kameroiden testitulokset

Kameratestaaja DxOMark on julkaissut juuri pari uutta mielenkiintoista testiä. Sekä Googlen oman älypuhelin Pixel 3 että OnePlussa uusi huippupuhelin OnePlus 6T ovat saaneet nyt DxOMarkin pisteet.Kumpikaan laitteista ei yltänyt aivan kärkeen pisteiden perusteella. Lopputulos tarjosi pisteitä Pixel 3:lle 101 ja OnePlus 6T:lle 98.Erityisesti Pixel 3:a on pidetty yleisesti aivan kärkipuhelimena kameran suhteen, ja monet uskovat sen olevan jopa markkinoiden selvästi paras kamerapuhelin.DxOMarkin mukaan ei näin kuitenkaan ole, mutta yksittäisellä kameralla varustettujen puhelinten kärkipaikka toki tuli yhdessä iPhone XR:n kanssa.Yksittäiset pisteet still-kuvien ja videokuvauksen osalta oli Pixel 3:lla 103/98 ja OnePlus 6T:llä 101/91. DxOMarkin mukaan Pixel 3:n videokuvaus oli siis erityisen hyvä, sillä 98 on ennätyspisteet yhdessä Huawei P20 Pro:n kanssa.Kaikki eivät toki näe kameran osalta asioita DxOMarkin kanssa samalla tavoin, ja kyse on usein pitkälti mielipide-eroista.Lue täältä kamera-arvostelut: Pixel 3 ja OnePlus 6T