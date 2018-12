OnePlus julkaisi päivityksen OnePlus 6T:lle: Parannuksia kameraan ja kasvojentunnistukseen

OnePlus kertoi eilen virallisella foorumillaan, että se on valmis julkaisemaan uuden päivityksen yhtiön uusimmalle huippulaitteelle.



OnePlus 6T:lle julkaistu päivitys kantaa versionumeroa OxygenOS 9.0.10 ja se on lähtenyt jakeluun maailmanlaajuisesti. Jakelu tapahtuu porrastetusti, joten aivan heti päivitystä ei välttämättä näy kaikissa laitteissa.

Muutoslokin mukaan kyseessä on melkoisen yksinkertainen päivitys, mutta mukavia parannuksia on silti tiedossa.



Yhtiö on parantanut Wi-Fi-yhteyden vakautta, johon yhtiö on kiinnittänyt viimeaikoina paljon huomiota. Lisäksi kasvojentunnistusta on parannettu entisestään, joka varmasti ilahduttaa niitä, joiden mielestä näytön alla oleva sormenjälkilukija on liian hidas.



Myös kameran Nightscape-moodia, eli yökuvaustilaa, on parannettu.



Tietysti mukana on myös Androidin tietoturvapäivitykset, jotka on päivityksen myötä saatu uusittua Googlen joulukuun päivitysten tasolle.