WhatsAppille kehitetään omaa virtuaalivaluuttaa?

kehittää-pikaviestisovelluksella tehtäviä rahalähetyksiä varten omaa kryptovaluutta, kertoo Bloomberg . Kryptovaluutan kehityksessä halutaan painottaa vakautta, joten valuutan arvo on tarkoitus sitoa Yhdysvaltojen dollariin.Niin sanotun-valuutan kehitys kumpuaa todennäköisesti Facebookin Messenger-sovelluksen alaisuudessa tehdystä kehitystyöstä. Facebookin pikaviestipalveluita on johtanut vuodesta 2014 lähtien PayPalin johdossa ollut David Marcus. Tämän vuoden aikana Facebook on panostanut lisää lohkoketjututkintaan. Facebook lohkoketjuryhmässä on tällä hetkellä arviolta 40 työntekijää.Bloombergin mukaan Facebook ei todennäköisesti julkaise kryptovaluuttaansa lähiaikoina, sillä yhtiön on vielä pohdittava valuuttastrategiaansa tarkemmin. Ajatuksena on todennäköisesti lanseerata valuutta ensiksi Intiassa, jossa WhatsAppilla on 200 miljoonaa käyttäjää. Intiassa tehdään myös huomattava määrä rahasiirtoja vuosittain.