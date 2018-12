Temppuiliko Instagram? Fiidi muuttui vaakasuuntaiseksi

Pyyhkäisy on näppärä navigointiele kosketusnäyttöön perustuvissa käyttöliittymissä, mutta sitä voidaan käyttää vaaka- että pystysuunnassa. Kumpi näistä on käyttökokemuksen kannalta otollisempi? Monissa sovelluksissa on vakiintunut pystysuuntainen rullaus, mutta esimerkiksi Tinderissä on päädytty vaakasuuntaisiin pyyhkäisyihin.Instagram on ilmeisesti päättänyt tutkia tätä probleemaa käytännössä. Sen ovat huomanneet useat käyttäjät joulun aikaan, sillä pienen mittakaavan testiksi tarkoitettu kokeilu paisui vahingossa suunniteltua suuremmaksi. Testi sai näin ollen enemmän huomiota kuin oli tarkoitus. Tai näin Instagramia johtava Adam Mosseri kerto . Facebookin virallisen vastauksen mukaan kyse oli kuitenkin bugista, joka on nyt korjattu.Loputtoman alaspäin rullattavan fiidin sijaan testiin päässeet käyttäjät ovat siis pyyhkineet instapostauksesta toiseen vaakasuunnassa. Ele toimii hieman samaan tapaan kuin Tinderissäkin. Vaakasuunnassa postausten vilkaisu ja ohittaminen ei ole yhtä tehokasta kuin pystysuunnassa, joten jos Instagram päätyy laittamaan muutoksen laajempaan jakeluun, pitäisi algoritmien pystyä valikoimaan esitettävien postausten listan kärkeen käyttäjää eniten kiinnostavimmat viestit.