Sony lisää 3D-kameroiden tuotantoa – Apple ja Huawei kiinnostuneita

on lisäämässä uusien 3D-kamerakennojen valmistusta ensi vuoden aikana, kertoo Bloomberg Quint . Tuotantoon on menossa sekä etu- että takakameroihin tarkoitetut kennot.Bloomberg Quintin mukaan Sony rohkaistui siirtymään massatuotannon, koska muutamat sen älypuhelinasiakkaat osoittivat kiinnostusta teknologiaa kohtaan. Sivuston mukaan Apple on yksi kiinnostuneista asiakkaista, mutta jutusta ei selvinnyt onko Apple päätynyt tilaamaan piirejä. Sony kertoi Bloomberg Quintille, että 3D-kameroiden tuotanto on jo nykyisellään kannattavaa.Ainakin Huawei on tilaamassa uusia kameroita Sonylta . Applen kiinnostus saattaa liittyä TrueDepth-kameraan, jonka tarkkuutta ToF-teknologiaan (time of flight) perustuvat kennot voisivat lisätä nykyisestä. Applella saattaa olla myös haluja lisätä 3D-hahmotuskyky iPhonien takakameraan, sillä sitä kautta laajennetulle todellisuudelle löydettäisiin uusia sovelluskohteita.