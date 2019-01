Apple herättää toivoa – Kiina oli pelkkä poikkeus

julkaisema negatiivinen tulosvaroitus tuli markkinoille todellisena yllätyksenä, mikä on näkynyt kylmänä menona pörssissä. Toimitusjohtajayrittää kuitenkin kylvää toivoa työntekijöiden keskuudessa heille osoitetussa muistiossa Bloombergin julkaisemassa muistiossa Cook toteaa, että iPhonien aktivointi Yhdysvalloissa ja Kanadassa oli ennätystasolla joulupäivänä. Lisäksi Cook arvioi Applen liikevaihdon yltävän ennätystasolle kaikilla keskeisillä markkina-alueilla – ainoana poikkeuksena Kiina. Myynti on kasvanut Pohjois-Amerikassa, Länsi-Euroopassa sekä Aasiassa (Kiinaa lukuun ottamatta).Yhdysvaltojen ja Kiinan välisellä kauppasodalla on ollut siis olennainen vaikutus iPhonien myyntiin. Sijoittajien keskuudessa levinnee nyt pelko, että kauppasodalla on ollut samanlaisia vaikutuksia muihinkin yhtiöihin. Voi kuitenkin olla, että pitkäaikaiseen pelkoon ei ole aihetta, sillä Yhdysvallat ja Kiinat ovat osoittaneet merkkejä sopuun pääsemisestä.Applen kannalta lienee myös positiivista, että myynnin heikkeneminen ei johtunut sen tuotteista sinänsä, vaan ulkopuolisista tekijöistä.