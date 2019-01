Kuvavuoto – Tältä Samsungin Galaxy S10 näyttää

Samsung Galaxy S10 "Beyond 1," in the wild. pic.twitter.com/EMquh59Kln -- Evan Blass (@evleaks) January 3, 2019





Vuoden vaihtuminen tarkoittaa yleensä sitä, että uuden Galaxy S -puhelimen esittelyyn on enää reilu kuukausi aikaa. Nyt siis eletään Galaxy S10 -vuotojen kulta-aikaa.Evan Blassin julkaisemassa valokuvassa nähdään Galaxy S10 -malliston edullisin versio, eli niin sanotun, ulkonäöltä. Kuvasta voidaan nähdä, että Samsung on tosiaan skippaamassa kokonaan lovellisten näyttöjen vouhotuksen ja siirtyy suoraan puhkaistuihin näyttöihin. Kuvassa nähtävässä puhelimessa on nimittäin oikeassa yläkulmassa etukameraa varten puhkaistu reikä.Blass kertoi twiitissään myös, että Beyond 1 -versioon on tulossa mahdollisuus ladata puhelimella langattomasti muita laitteita. Puhelimella voisi siis ladata esimerkiksi langattomia kuulokkeita.