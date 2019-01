Android kympin salat paljastuvat – Dark mode tulossa?

ei ole ennättänyt vielä edes kaikkiin vanhoihin lippulaivapuhelimiin ja myyntiinkin tulee edelleen-pohjaisia puhelimia, mutta spekulaatiot:n sisältämistä uutuusominaisuuksista ovat kuitenkin päällä. Google saattoi itse asiassa vahingossa paljastaa yhden ominaisuuden.Paljastunut ominaisuus on tukieli järjestelmätasolla toteutettu tumma teema, jonka ansiosta puhelin kuluttaa vähemmän akkua ja silmärasituskin saattaa vähentyä. Chromiumin bug trackeriin lisätyssä julkisessa päivityksessä todettiin suoraan, ettäkuuluu Android Q:n ominaisuusluetteloon. Alla on suora lainaus viestistä Viesti on päivätty lokakuun 31. päivään, mutta se piilotettiin ulkopuolisilta asian tultua ilmi. Tietoa ei ole selvästikään tarkoitettu kaiken kansan saataville. Toisaalta asiassa ei ole ilmeisesti edistytty sen jälkeen, mikä voisi viitata muuttuneisiin suunnitelmiin.