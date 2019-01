Samsungilta tulossa madonlukuja – Liikevoitto putosi kolmanneksella

kuultiin viime viikolla poikkeuksellisia uutisia kun yhtiö joutui antamaan harvinaisen tulosvaroituksen. Apple selitti ennustettua heikompaa talouskehitystä Kiinan markkinoiden hidastumisella. Apple ei näytä olleen ainoa kärsijä Samsung on nimittäin julkaissut viime vuoden loppua koskevan ohjeistuksen, jonka mukaan yhtiön liikevaihdon odotetaan olevan 59 biljoonaa wonia ja operatiivinen voitto 10,8 biljoonaa wonia. Pudotus edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan on hurja, sillä vuoden 2017 lopun liikevaihto oli 66 biljoonaa wonia ja operatiivinen voitto 15,2 biljoonaa wonia.Samsungilla on tapana julkaista menneen kvartaalin loputtua sitä koskeva ohjeistus. Lehdistötiedote ei siis ollut tulosvaroitus perinteisessä mielessä, mutta muutos edellisvuoteen on silti suuri. Samsungin liiketoimintaa hankaloitti muistipiirien vähentynyt kysyntä, minkä Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota on saattanut aiehuttaa. Teknologia yhtiöt ovat varovaisempia hankinnoissaan, jolloin muistipiirien kysyntä laskee.