Galaxy S10:tä ei julkaista MWC-messuilla – Esitellään jo aikaisemmin

Mikäli The Korea Heraldin tiedot pitävät paikkansa,ei tule esittelemään Galaxy S10 -älypuhelintaan tämän vuoden MWC-messuilla. Sen sijaan puhelin paljastetaan julkisuudelle ennen MWC-messuja San Franciscossa.Korea Heraldin mukaan Galaxy S10 ja sen sisarmallit esiteltäisiin San Franciscossa 20. helmikuuta. Näin ollen Samsung voisi tuoda uudet puhelimet eurooppalaisen yleisön nähtäville MWC-messuille, sillä messut pidetään Barcelonassa 28. päivänä. Perinteisesti Samsung on esitellyt uuden Galaxy S -lippulaivansa Barcelonassa MWC-messuilla. Syytä kaavasta poikkeamiseen voidaan vain arvailla.Aikaistetulla julkaisulla Samsung maksimoi mediahuomion, kun sen ei tarvitse kilpailla muiden MWC-messujen tuotelanseerausten kanssa. San Franciscon etuna on se, että sieltä käsin Samsung tavoittaa tehokkaammin yhdysvaltalaiset teknologiamediat.Samsungin on määrä julkaista tämän vuoden aikana yhtiön ensimmäinen taipuva älypuhelin. Korea Heraldin mukaan julkaisuajankohta ei ole vielä varmistunut.