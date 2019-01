Huhut voimistuvat – Onko tämän vuoden iPhone todella tämän näköinen?

Viikonloppuna verkossa julkaistiin renderöintikuvia, joiden väitettiin esittävän tämän vuoden syksyllä julkaistavaa iPhone XS Maxin seuraajaa. Ulkonäöllisesti puhelin ei poikkea edeltäjistään juuri muuten kuin kameramoduulin osalta: vuoden 2019 iPhone XS Maxissa on peräti kolme kameraa.Renderöintikuvien väitteet on saanut taakseen vankempaa faktaa, sillä Wall Street Journalin lähteiden mukaan Apple suunnittelisi tämän vuoden syksylle kolmen iPhone-mallin julkaisua ja uudessa Max-mallissa olisi tosiaan kolmesta kennosta koostuva kamera. Sony ilmoitti hiljattain kasvattavansa 3D-kamerakennojen tuotantoa tämän vuoden aikana, minkä takia kolmannen kennon on spekuloitu aistivan kuva-alaa syvyyssuunnassa.Kolmannella kennolla ei näin ollen ole välttämättä suoraa yhteyttä kuvanlaadun parantamiseen, vaan Applen motiivina voi olla iPhonen AR-ominaisuuksien parantaminen. Wall Street Journalin mukaan kolmen kennon kamera olisi siis tulossa ainoastaan Maxiin, kahdessa pienemmässä mallissa käytetään siis kahta kennoa – toisin sanoen tämän vuoden iPhone XR:ssä on kahden kennon kamera.