iPhone 5G:n piti tulla tänä vuonna – Apple kysyi Samsungilta modeemia

pohtii modeemitoimitusten hajauttamista useamman komponenttisuunnittelijan kesken, uutisoi Reuters . Tiedot perustuvat Applen ja Qualcommin välisen oikeudenkäynnin todistajalausuntoihin. Reuters kertoo Applen toimitusketjua hallinnoivanpaljastaneen oikeudessa, että Apple kävi Samsungin ja MediaTekin kanssa neuvotteluita 5G-modeemien toimittamisesta vuoden 2019 iPhone-malleja varten. Blevinsin mukaan Apple ei halua ajautua tilanteeseen, jossa se on riippuvainen vain yhdestä komponenttitoimittajasta.Tällä hetkellä Apple on käytännössä tällaisessa tilanteessa, sillä uusien iPhonien modeemit tulevat Inteliltä. Käynnissä olevan patenttiriidan takia Apple ei halua tilata komponentteja Qualcommilta ja muita varteenotettavia toimittajia ei ole markkinoilla. Ennen Inteliä Apple tilasi modeemit Qualcommilta.Viime vuoden lopulla liikkuneiden huhujen perusteella Apple on luopunut aikeista lisätä 5G-tuki vuoden 2019 iPhoneihin. Uuteen matkapuhelinverkkoteknologiaan Apple siirtyy ehkä vasta vuonna 2020.