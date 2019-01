Opas: WhatsApp ja nimet eivät näy - Näin korjaat (Android)

Tarkista että yhteystietosi ovat puhelimessa

Päivitä WhatsAppin yhteystiedot

Siirry WhatsAppin näkymään, jossa listataan kaikki keskustelut (tavallaan "WhatsAppin etusivu") Napauta oikeassa alakulmassa näkyvää "Uusi keskustelu" -kuvaketta.



Nyt olet näkymässä, joka listaa kaikki yhteystietosi. Valitse oikeasta yläkulmasta valikko esiin ja valitse sieltä kohta Päivitä



Pura yhteys WhatsAppin ja osoitekirjan välillä - ja luo se uudestaan

Siirry puhelimen asetuksiin Asetuksista, siirry kohtaan Tilit

Nyt, etsi kohta WhatsApp ja napauta sitä

Napauta kohtaa Poista tili ja hyväksy toiminto varmistuksen jälkeen. Tämä ei poista WhatsApp-tiliäsi, ainoastaan sen yhteyden puhelimesi muihin toimintoihin.

Nyt, avaa WhatsApp ja noudata ylläloevia ohjeita (eli siirry uuden keskustelun luontiin ja valitse sieltä oikeasta yläreunasta kohta Päivitä)



Toisinaanonnistuu "hukkaamaan" ystäviesi nimet ja näyttää niiden sijaan pelkästään heidän puhelinnumerot. Tämä käy usein etenkin uutta puhelinta käyttöönotettaessa. Oppaamme neuvoo miten ongelman saa korjattua Android-puhelimissa.Ongelma johtuu yleensä siitä, että linkki WhatsAppin ja puhelimen oman osoitekirjan välillä on katkennut tai että WhatsApp ei ole jostain syystä päivittänyt osoitekirjasta tietoja WhatsAppiin päin.Aivan ensimmäiseksi tietysti pitää varmistua, että puhelimessasi ylipäätään on yhteystietoja. Tämän saat selville puhelimen oman-sovelluksen kautta. Mikäli siellä löytyvät kaikki, joiden pitääkin löytyä - siirry oppaassamme eteenpäin. Mikäli yhteystietoja ei ole näkyvissä lainkaan, on uuden puhelimesi käyttöönotossa tapahtunut joku ongelma. Tässä tapauksessa lue opppaamme miten vaihdat Androidista uuteen Androidiin , josta löytyy ohjeet myös yhteystietojen siirtoon.Helpoin ja nopein tapa kokeilla ongelmaan ratkaisua on päivittää yhteystiedot WhatsAppin kautta.Mikäli edellä kuvattu kikka ei auttanut, pitää perehtyä puhelimen asetuksiin hieman. Nämä vaihtelevat hieman eri Android-versioiden välillä, mutta logiikka on silti kaikissa sama, eli ohjeemme pätee, olipa kyseessä uudempi tai vanhempi Android-laite.Nyt puhelimesi yhteystietojesi pitäisi yhdistyä myös WhatsAppin yhteystietoihin - ja numeroiden sijaan ihmisten nimien pitäisi näkyä keskustelujen yhteydessä.