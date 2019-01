Elisa järjestää 5G-peliturnauksen Suomessa

19.1.2019 Tampere klo 12-16, Elisan myymälä, Hallituskatu 8

26.1.2019 Jyväskylä klo 12-16, Elisan myymälä, Kauppakeskus Forum

9.2.2019 Turku klo 12-16, Hansatori, Kauppakeskus Hansakortteli

16.2.2019 Helsinki klo 12-16, Elisa Kulma, Aleksanterinkatu 19

jaovat aloittaneet yhteistyön Suomen ensimmäisen-verkossa pelattavan mobiilipelikiertueen järjestämiseksi. Kiertueen osakilpailut järjestetään kaikissa niissä suomalaisissa kaupungeissa, joihin Elisa on pystyttänyt jo 5G-verkon: Tampereella, Jyväskylässä, Turussa ja Helsingissä.Pelialustan tempaukselle tarjoaa Rovion tytäryhtiö, suoratoistopelialustaa kehittävä Hatch. Elisa 5G -liigaan voi kuka tahansa ottaa osaa pelaamalla Hatchin mobiilisovelluksen kautta, mutta jos haluaa ottaa osaa varsinaiseen kiertueeseen, on se mahdollista menemällä edellä mainittujen kaupunkien Elisan myymälöihin tammi-helmikuun aikana.Elisa Viihde Sport näyttää kiertueen sekä Lantrek-tapahtumassa pelattavan finaalin kanavillaan. Kiertueen laitekumppanina toimii OnePlus, joka tarjoaa pelaajille tarvittavat pelilaitteet.Kaikki kiertueelle osallistuvat pelaajat palkitaan Elisan, OnePlusin ja Hatchin tuotepalkinnoilla ja he pääsevät e-urheilun suurtapahtumaan Lantrekiin 28.2.-3.3. Tampereelle. Lantrekissa pelaajille on tarjolla taas uusia kokemuksia, kun Elisan 5G-verkon avulla pelit näytetään 4K-kuvaa välittäviltä näytöiltä.