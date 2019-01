Snapdragon 855 tuo huiman parannuksen tehoon

Android-laitteiden tämän vuoden huipulla tullaan näkemään jälleen tietysti uusi Snapdragon-suoritinsukupolvi. Esimerkiksi OnePlussan todennäköisesti alkukesästä julkaistava uutuus tulee sisältämään tämän suorittimen.Jo nyt Android Central on saanut käsiinsä Snapdragon 855 -referenssilaitteen, jolla on ajettu suorituskykytestejä. Testien mukaan tulossa on melkoisen mukava parannus suorituskykyyn.Testitulosten verrokkilaitteena puolestaan käytettiin Googlen syksyllä esittelemää Pixel 3 -laitetta, jossa on tietysti viime vuoden huippupiiri Snapdragon 845.Useimpien testien kohdalla parannus oli noin 50 prosentin luokkaa vaihdellen esimerkiksi GeekBenchin moniydintestin 42 prosentista AnTuTun prosessoritestin 74 prosenttiin.Samalla vielä huomautetaan, etteivät testit ole välttämättä kovinkaan optimaalisia uudelle piirille.Kaikilta osin ei kuitenkaan päästä iPhone XS:n koviin lukemiin, mutta esimerkiksi AnTuTun kokonaistuloksessa tulee voitto 7 prosentin turvin.Tarkemmin testeistä voit lukea Android Centralin kattavasta artikkelista