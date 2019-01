Näin hyvin Supercellin uutuuspeli on menestynyt

Mobiilisovellusten analytiikkaan erikoistuneen Sensor Towerin mukaan suomalaisentuorein peli tuotti ensimmäisen kuukauden aikana noin 63 miljoonan dollarin edestä liikevaihtoa. Peli tuotti yhtä hyvin niin Androidilla kuin iOS:lläkin.Brawl Stars lanseerattiin maailmanlaajuisesti 12. joulukuuta, joten peli hyötyi esimerkiksi joulunpyhien sesongista. Lisäksi Supercell-markkinoi uutuuspeliä vanhojen pelien kautta, esimerkiksi Clash Royalessa oli hetken aikaa haastepeli, jossa pääsi kokeilemaan Brawl Stars -hahmoja. Todennäköisesti liikevaihto on seuraavan kuukauden aikana alhaisempi eikä peli tuota aivan kahta miljoonaa päivässä jatkossa, ellei peli onnistu keräämään lisää pelaajia tietoisuuden levitessä.Clash Royaleen verrattuna Brawl Stars ei ole ollut jättimenestys, sillä Supercellin aikaisempi peli nettosi yhtiölle ensimmäisen kuukauden aikana yli tuplasti (136,5 miljoonaa dollaria).App Annien tilastoissa Brawl Stars on kuitenkin Supercellin toiseksi tuottoisin peli Yhdysvalloissa – Clash of Clansin jälkeen (niin App Storessa kuin Google Playssä).