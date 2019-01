Miksi puhelimen akku ei kestä kylmässä säässä? Älä tee tätä virhettä

Miksi puhelin sammuu pakkasessa?

Miten estää akun loppuminen kylmässä?

Kylmän akun lataaminen

Eteläisessä Suomessa on saatu tuntea todellinen talvi kovien lumimyräköiden ja kiristyneen pakkasen muodossa. Alhaisilta lämpötiloilta ei ole säästytty Pohjois-Suomessakaan, jossa elohopea on saattanut laskea lähelle -30 celsius-asteen tasoa. Älypuhelimille tällaiset lämpötilat voivat olla liikaa – tai oikeastaan liian vähän.Jos vietät pitempiä aikoja pakkasessa, saatat pian huomata että puhelin akku uhkaa loppua aivan pian. Sisällä ollessasi akkua oli vielä reippaasti jäljellä, mutta pihalla lukema on saattanut tippua yhteen prosenttiin tai sitten puhelin on sammunut kokonaan.Ilmiö johtuu siitä, että älypuhelimissa käytettävien litiumioniakkujen akkukemialliset reaktiot hidastuvat. Koska reaktiot hidastuvat, laskee myös sähkökemiallisen parin jännite tavanomaista alhaisemmaksi. Akun varaustilaa seuraavat ohjelmistot puhelimessa tulkitsevat alentuneen jännitteet tarkoittavan sitä, että sähkökemialliset reaktiot ovat edenneet jo siihen pisteeseen, että rektiot eivät voi jatkua, vaan akku pitää ladata.Todellisuudessa puhelin tulkitsee tilannetta väärin eli reaktioita ei ole tapahtunut, vaan varausta on edelleen jäljellä suunnilleen yhtä paljon kuin sisällä ollessakin. Akku ei siis "kulu" pakkasessa nopeammin, vaikka ohjelmistojen esittämistä tiedoista niin voisi kuvitellakin. Kun puhelimen vie takaisin sisätiloihin lämpenemään, niin akun varaustilaa ilmoittama lukema voi hyvinkin nousta 1 %:sta vaikkapa 94 prosenttiin.Jos haluat estää puhelinta sammumasta kylmässä (eli että "akku loppuu"), niin näppärin temppu on pitää puhelin tavalla tai toisella lämpimänä. Puhelinta kannattaa pitää esimerkiksi lähellä vartaloa, jolloin ruumiinlämpö lämmittää puhelinta. Vaihtoehtoisesti voit pyytää tuttavaasi neulomaan säilytyspussin villalangasta, joka eristää ja estää puhelinta kylmettymästä. Käsilaukussa puhelinta ei kannattaisi säilyttää pakkasessa.Kylmää akkua ei tulisi ladata lainkaan, koska vaarana on akun anodin pinnoittuminen litiumilla . Jälkikäteen pinnoitusta ei pystytä enää purkamaan, joten vaarana on akun vaurioittaminen pysyvästi.