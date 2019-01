Mobiilisovelluksiin uppoaa hurja määrä rahaa – Katso Suomen suosituimmat sovellukset täältä!

Älypuhelinmarkkinoilla on nähty merkkejä siitä, että laitteiden myyntimäärät eivät enää tahdo kasvaa eikä laitteiden myyntihintaa kasvattamallakaan tahdota saada lisää potkua yritysten liikevaihtokehitykseen. Mobiilisovellusmarkkinoilla kasvupotkua löytyy kuitenkin edelleen.App Annien julkaiseman uuden-raportin mukaan sovelluksiin käytettävä rahan määrä sekä latausmäärät ovat edelleen kovassa kasvussa – tosin kasvukäyrissä on nähtävissä, että kasvu ei enää kiihtynyt, vaan pikemminkin hidastunut. Vuoteen 2016 verrattuna mobiilisovellusten latausmäärät kasvoivat vuonna 2018 noin 36 prosenttia. Sovelluksiin käytettävän rahan määrä kasvoi vuorostaan jopa 75 prosenttia samalla ajanjaksolla.Latausmääriä kasvattaa tällä hetkellä Kiina ja erityisesti Intia, joka on nykyisin isompi markkina kuin Yhdysvallat. Latausmäärät kasvoivat Intiassa vuosien 2016 ja 2018 välillä jopa 165 prosenttia, kun taas Yhdysvalloissa kasvu oli samaan aikaan vain viisi prosenttia. Rahaa intialaiset eivät kuitenkaan käytä sovelluksiin.Liikevaihdollisesti suurimmat markkina-alueet ovat Kiina, Yhdysvallat, Japani ja Etelä-Korea.Vuoden 2018 aikana ladattiin sovelluksia yhteensä 194 miljardia kertaa. Ohjelmiin käytettiin rahaa vuorostaan yli 101 miljardia dollaria. Raha liikkuu erityisesti mobiilipeleissä, sillä 74 prosenttia sovelluksiin käytetystä rahasta ohjautui juuri mobiilipeleihin.Alla olevissa kuvissa on esitetty Suomen ladatuimmat ja tuottoisimmat (mihin sovelluksiin suomalaiset käyttivät eniten rahaa) mobiilisovellukset vuoden 2018 aikana. Listoissa on yhdistetty App Storen ja Google Playn tiedot.