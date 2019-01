Apple siirtyy uuteen teknologiaan – LCD-näytöt häviävät iPhoneista

aikoo siirtyä iPhone-mallistossa kokonaan OLED-näyttöihin ensi vuonna, kertoo Wall Street Journal Teknologiamuutoksen takia LCD-näyttöjen tuotantoon investoinut Japan Display joutuu turvautumaan ulkopuolisiin rahoittajiin pystyäkseen uudistautumaan sen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Japan Display on käynyt neuvotteluita ainakin taiwanilaisen TPK Holdingin ja Kiinan valtion omistaman Silk Road Fundin kanssa. Wall Street Journal uutisoi jo tammikuun alussa Applen aikeista siirtyä kokonaan OLED-näyttöihin vuonna 2020.Japan Display on erittäin riippuvainen Applesta, sillä yli puolet sen liikevaihdosta perustuu Applen tekemiin tilauksiin. Tästä syystä Applen puhelimien kysyntä sekä yhtiön tekemät tuoteratkaisut vaikuttavat suoraan Japan Displayn liikevaihtoon.Apple on siirtynyt hiljalleen kohti OLED-näyttöjä. Aluksi yhtiö käytti OLED-paneeleita vain Apple Watchissa, mutta iPhone X:n myötä teknologiaa on alettu käyttää myös puhelimissa. LCD säilyttänee asemansa vielä isoimmissa paneelikokoluokissa, kuten tietokoneissa ja tableteissa.