Asuksen uutuusmalli saapuu Suomeen – Puhdas Android alle 300€:lla

Asuksen joulukuussa esittelemä Zenfone Max Pro M2 puhelin tulee myyntiin Suomessa tammikuun lopulla. 28.1. myyntiin tuleva puhelin maksaa Suomessa 299 euroa.Puhelimessa on 6,3 tuuman FHD+ näyttö viimeisimmällä Gorilla Glass 6-lasilla. Laitteesta löytyy Qualcomm Snapdragon 660-järjestelmpiiri seköä 6GB RAM-muistia. Sisäistä tallennustilaa laitteessa on 64 gigatavua, joka on laajennettavissa microSD-kortilla aina kahteen teratavuun saakka. Asus mainostaa M2:n kestävän jopa kaksi päivää yhdellä latauksella. Laitteessa on edeltäjänsä tavoin 5000 milliampeerin akku.Zenfone Max Pro M2:ssa on Stock Android, joka takaa että käyttäjällä on käytössään Android-versio ilman ylimääräisiä ohjelmia ja appeja. Puhelin tulee Android 8.1 -käyttöjärjestelmällä, mutta Asusin odotetaan aloittaavan Android 9 Pie:n jakelu puhelimelle tammikuun lopussa.Puhelin tulee myyntiin 28. tammikuuta ja toimitusten odotetaan alkavan viikolla 5.