Xiaomi-pomo esittelee videolla taipuvaa puhelinta

Kiinalainen älypuhelinvalmistaja Xiaomi on julkaissut kotimaassa suositussa sosiaalisessa mediassa videon, jossa esitellään toistaiseksi julkaisematonta älypuhelinta.Prototyyppivaiheessa oleva laite esiintyy videolla Xiaomin perustajan ja johtajan Lin Binin käsissä. Puhelimen erikoisuus on taittuva näyttö, joka mahdollistaa laitteen taivuttamisen ja käytön kahdessa eri moodissa.Puhelinta voidaan käyttää tablettikokoluokan laitteena, jonka lisäksi sivut taakse taitettua se näyttäytyy perinteisemmin puhelime kokoluokassa.Virtanäppäin on laitteen keskellä yläosassa molemmissa moodeissa, ja käyttöliittymä osaa vaihtaa järkevästi moodien välillä.Vaikka kyseessä on vasta prototyyppi, niin Lin Bin mukaan yhtiö saattaa jopa valmistaa sitä jatkossa, jos vastaanotto on tarpeeksi positiivinen. Nimiehdotuksiakin on jo kaksi: Mi Dual Flex ja Mi MIX Flex.