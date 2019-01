Galaxy S10 ja S10+ -prototyypit esiintyvät uusissa kuvissa

Samsungin tuleva julkistustapahtuma lähestyy kovaa vauhtia ja samalla Galaxy S10 -huhut ja -vuodot tiivistyvät entisestään.20. tammikuuta San Fransiscossa esiteltävät huippulaitteet ovat jo vuotaneet monin tavoin, mutta tänään tarjolla on tarkkoja kuvia laitteista, joiden väitetään olevan lopullista laitetta lähellä olevia prototyyppejä.Saksalaissivusto All About Samsung on saanut käsiinsä kuvia tulevista Galaxy S10 -laitteista, joissa esiintyy niin laitteen uusi design kuin erityisesti uudet kamerakolot näytössä.Eteenpäin suunnattuja selfie-kameroita on normaalikokoisessa Galaxy S10:ssä yksi ja isommassa Galaxy S10+:ssa kaksi, joka tarkoittaa tietysti myös isompaa koloa näytössä.Takakamerat vaikuttavat olevan identtisiä ja linssejä löytyy molemmista kolme. Laitteiden alaosasta paljastuu USB-C-liitin, kaiutinritilä sekä 3,5 millimetrin kuulokeliitin.Sivusto aikoo julkaista lisää kuvia laitteista jatkossa.