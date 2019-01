Google nappasi Applelta pitkäaikaisen pomon uuteen Fuchsia-projektiin

tiedetään kehittävän kulissien takana uutta käyttöjärjestelmää, joka saattaa jollakin aikavälillä korvata kokonaan älypuhelimissa ja tableteissa käytettävän Androidin. Bloombergin viime vuonna julkaiseman uutisen mukaan uuden Fuchsia OS -käyttöjärjestelmän parissa ahertaa yli 100 työntekijää ja se voisi olla valmis puhelimiin viiden vuoden sisällä.Sadalla insinöörillä ei välttämättä pötkitä kovinkaan pitkälle näin massiivisen projektin kanssa, joten Google tietysti rekrytoi jatkuvasti talon sisällä ja ulkopuolelta lisää osaamista. Fuchsia OS -tiimin yksi tuoreimmista tulokkaista on Applella lähes 15 vuotta pitkän uran tehnyt Bill Stevenson, jonka tehtävän kuvana viimeksi oli Mac- ja Windows-ohjelmahallinnan vanhempi johtaja. Hän on ollut vastuussa esimerkiksi macOS-käyttöjärjestelmäversioiden julkaisusta.Fuchsia OS:n kaupallistaminen alkanee erilaisista IoT-laitteista, joissa Androidilla ei ole toistaiseksi kovin suurta jalanjälkeä. Tästä syystä käyttöjärjestelmän levittäminen on loogisinta aloittaa siitä. Googlen virallisessa viestinnän mukaan yhtiöllä ei ole toistaiseksi suunnitelmia Androidin korvaamiseksi viiden vuoden sisällä.