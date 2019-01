Apple suunnittelee omia kuulokkeita – Lopun alkua Beats-kuulokkeille?

Applelta odotetaan uusia versioita Airpods-kuulokkeista tänä vuonna, mutta niiden lisäksi Applen huhutaan julkaisevan myös isot over-ear-kuulokkeet.Apple osti kuulokevalmistaja Beats Electronicsin vuonna 2014, jonka tuotteita ovat esimerkiksi suositut Beats by Dre -kuulokkeet. Nyt niiden tulevaisuus on kuitenkin vaakalaudalla, sillä Bloomebergin mukaan Apple on julkistamassa tänä vuonna omalla brändillään varustetut over-ear -kuulokkeet uusien Airpodsien lisäksi.Kuulokkeiden ominaisuuksista ei tiedetä vielä paljoa, mutta niiden odotetaan sisältävän päivitetyn W1-piirin, jollainen löytyy myös Airpodseista, joka mahdollistaa välittömän yhdistämisen Applen muihin tuotteisiin. Sen lisäksi kuulokkeiden odotetaan sisältävän vastameluteknologiaa.Apple ei ole virallisesti esitellyt suunnitelmiaan over-ear -kuulokkeilleen, mutta Bloombergin mukaan ne on odotettavissa vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla.