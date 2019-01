Android Pie -päivitykset alkoivat Galaxy Note9:lle – Sisältää muutakin uutta

on aloittanut-ohjelmistopäivityksen jakelun-älypuhelimille Suomessa. OTA-päivityksen voi ladata puhelimeen heti.Android 9 Pien lisäksi päivityksen asentamiseen on toinenkin hyvä syy: Samsung on nimittäin lisännyt siihen uuden One UI -käyttöliittymän, jossa on otettu aikaisempaa paremmin huomioon isojen ja korkeiden näyttöjen käyttö. Käytännössä One UI:ssa käyttöliittymä on jaettu sovellusnäkymässä kahtia: näytössä on "näyttöalue" ja "vuorovaikutusalue".Näyttöalueessa esitetään nimen mukaisesti asiaan liittyviä olennaisia perustietoja, kun taas sovellusta käytetään sen alapuolella olevalla vuorovaikutusalueella. Käytännössä puhelimen käyttö yhdellä kädellä pitäisi helpottua olennaisesti, kun tärkeitä painikkeita ei ripotella näytön yläreunaan.Käyttöliittymän muutoksia Samsung on käynyt tammikuun alussa julkaistussa artikkelissa