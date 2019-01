iPhonien myynti laski rajusti – Applen muut tuotteet kovassa kasvussa

julkisti viime yönä viime vuoden loka-joulukuun tuloksensa . Julkistusta on odotettu niin mediassa kuin sijoittajien keskuudessa kovasti, sillä Apple joutui ensimmäistä kertaa vuosiin antamaan sen takia negatiivisen tulosvaroituksen tammikuun alussa.Osavuosituloksen perusteella Apple otti eniten osumaa Kiinan markkina-alueella, jossa ongelmia on ollut monella muullakin yrityksellä Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan takia. Applen toimitusjohtaja Tim Cook näkee kuitenkin tällä saralla valoa tunnelin päässä, sillä molemmat maat ovat sitoutuneet neuvottelemaan kiistan ratkaisemiseksi. Applekin aikoo laskea iPhonien hintoja ulkomailla, joissa hinta on saattanut karata käsistä viimeisen vuoden aikana.Applen mukaan iPhonen tuottama liikevaihto putosi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 15 prosentilla, mutta muut tuotteet kasvoivat samaan aikaan 19 prosenttia. Kasvua tuli niin Mac-tietokoneissa, iPadeissä, palveluissa kuin päälle puettavissa laitteissakin.Apple ei enää julkaise kuinka monta kappaletta se myy mitäkin laitetta. Raportoinnin muutoksesta kerrottiin viime syksynä.