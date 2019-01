Adapterit taas ostoslistalle? Apple aikoo hylätä Lightning-portin

omistajien kannattaa varautua siihen, että puhelimessa vuodesta 2012 lähtien käytetty Lightning-portti korvataan Android-puhelimista tutulla USB-C:llä. Bloombergin lähteiden mukaan osassa Applen testaamissa iPhone-prototyypeissä käytetään jo USB-C:tä.USB-C:hen siirtyminen ei vaikuta erityisen oudolta sitä taustaa vasten, että viime syksynä esitellyissä iPad Pro -tableteissa käytetään jo USB-C:tä Lightning-portin sijaan. Applella on selvä motiivi yrittää yhtenäistää porttivalikoimaa ja ilmeisesti yhtiö on todennut USB-C:n ylivertaiseksi pidemmällä aikavälillä Lightningiin verrattuna. iPhoneihin ja iPadeihin lisälaitteita ostaneille uutinen on siinä mielessä ikävä, että lisälaitteiden käyttö voi vaatia jatkossa adapterin käyttöä.Uuden liitännän lisäksi iPhoneihin on tulossa muitakin uusia ominaisuuksia. iPhone XS Maxin seuraajaan on tulossa Bloombergin mukaan kolmoiskamerajärjestelmä, joka mahdollistaisi ainakin kuva-alan ulkopuolelle rajautuneiden kohteiden lisäämisen kuvaan. Lisäksi uusilla puhelimilla voisi kuvata kolmen sekunnin mittaisten Live Photos -kuvien sijaan kuuden sekunnin pituisia animaatioita. Tänä syksynä julkaistavaan iOS 13 -käyttöjärjestelmään on tulossa myös uusi järjestelmätasolla toteutettu dark mode -tila.Vuonna 2020 Apple aikoo päivittää Bloombergin mukaan uudelleen iPhonien takakameraa. Tuolloin puhelimiin lisätään laser-pohjaista syvyysmittausta hyödyntävä 3D-kamera, joka on suunniteltu erityisesti AR-sovellusten tarpeisiin. Kameralla kyettäisiin luomaan syvyyskartta noin 1,5 metrin etäisyydeltä, mikä mahdollistaa digitaalisia sisältöjen sijoittamisen luonnolliseen ympäristöön hyvinkin tarkasti. Lisäksi tarkempaa syvyysdataa voidaan hyödyntää tavanomaisten kuvien laadun parantamisessa.