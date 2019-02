Arvostatko akkukestoa puhelimessa? Tämä puhelin on kuin tehty sinulle

tunnetaan maailmalla parhaiten tavanomaisten paristojen valmistajana – Suomessakin myytävät Varta-paristot ovat Energizerin käsialaa. Vaikka maailma on siirtymässä elektroniikan käytössä kohti liikkuvampaa, ei paristojen tarve ole kasvamassa akkujen yleistymisen takia. Energizer yrittää kuitenkin säilyä ihmisten mielissä virtaa tarjoavana brändinä erilaisen laitteiden muodossa.Brändinsä vahvistamiseksiaikoo esimerkiksi esitellä helmikuun lopulla MWC-messuilla peräti 26 uutta älypuhelinta . Valtaosa puhelimista on teknisesti vaatimattomia perustason puhelimia, mutta muutamia erikoisuuksiakin listalle mahtuu. Yhtiö on esimerkiksi tuomassa markkinoille älypuhelimen, jossa on peräti 18 000 milliampeeritunnin akku.Näin suuria varauskapasiteetteja nähdään yleensä mobiiliakuissa, joilla voi näppärästi ladata puhelimen akun vaikkei lähistöllä olisikaan pistorasioita. Isojen puhelimien akkujen kapasiteetti liikkuu usein 3000–4000 milliampeeritunnin paikkeilla, joten Energizerin erikoismallissa käytetään kapasiteetiltaan jopa kuusinkertaista akkua.Energizer on myös lanseeraamassa taittuvanäyttöisen puhelinmallin sekä älypuhelimen, jossa on pop-up-kamera.