Norjalainen ohjelmistoyhtiö on lisäämässä ilmaisen VPN-palvelun osaksi yhtiön suosittua verkkoselainta. VPN-integraatio lisätään Operan Android-selaimeen ja tällä hetkellä se on saatavilla sovelluksen beta-versiosta, mutta testauksen edetessä se lisätään osaksi selaimen vakaata versiota.Viime vuoden kevääseen asti Opera tarjosi Android-käyttäjille erillistä VPN-sovellusta, mutta palvelu lopetettiin huhtikuun lopulla. Selaimeen tuleva VPN-integraatio perustunee tähän erikseen tarjottuun palveluun.Opera-selaimen VPN-palvelu kiinnostanee käyttäjiä kahdesta syystä: se on ilmainen eikä se ylläpidä lainkaan logeja. Toisin sanoen palvelun kautta on mahdollista selata verkkoa jälkiä jättämättä. Jää nähtäväksi tuodaanko VPN-palvelu osaksi muiden alustojen selaimia.