Galaxy S10:n tiedot paljastuivat – Tuki HDR10+-videokuvaukselle tulossa

Samsung valmistautuu jo kuumeisesti ensi viikolla järjestettävään Unpacked-tapahtumaan, jossa lehdistölle esitellään uutta Galaxy S10 -älypuhelinta. Kuvia puhelimesta ollaan nähty jo moneen otteeseen, mutta nyt ovat tekniset tiedotkin paljastuneet GSMArenan vuodon kautta Erilaisia Galaxy S10 -malleja on tulossa kaikkiaan kolme kappaletta. Edullisempi Galaxy S10e, perusversio Galaxy S10:n sekä edistyksellimpi Galaxy S10+. Kaikissa puhelimissa on uusi reiällinen Infinity-O-näyttö, jonka koko ja tarkkuus eroaa malleittain. Kalliimmissa malleissa on näyttöihin integroitu sormenjälkilukija, kun taas edullisimmassa mallissa on puhelimen sivuun lisätty lukija.Puhelimien etupuolella on 10 megapikselin kamera (f/1,9). Halvimmassa Galaxy S10e:ssä on kaksoiskamera, joka koostuu 12 megapikselin (f/1,5) ja 16 megapikselin kennoista (f/2,2). Kalliimmissa malleissa on lisäksi 12 megapikselin zoom-kamera (f/2,4).XDA-developers on vuorostaan kyennyt selvittämään, että Galaxy S10 -puhelimiin on tulossa HDR10+-videokuvaus. HDR-tuki on aiemmin löytynyt still-kuvista ja näytöistä, mutta Galaxy S10:llä voidaan siis myös kuvata korkean dynamiikkatason videota. Puhelimiin on tulossa läjäpäin muitakin näppäriä kuvausominaisuuksia