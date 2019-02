Apple joutui nöyrtymään – Vaihtoi vanhoihin iPhoneihin Qualcommin piirit

joutui lopettamaan viime vuoden lopulla- ja-puhelimien myynnin omissa liikkeissään Saksassa. Oikeus totesi Applen puhelimien loukkaavan Qualcommin patentteja. Puhelimissa käytettiin Intelin modeemeja.Nyt Apple on tuonut vanhat iPhone-mallit jälleen myyntiin Saksassa . Puhelimiin on kuitenkin tehty yksi oleellinen muutos: niissä käytetään nyt Qualcommin kehittämiä modeemeja Intelin piirien sijaan. Ongelmana ei kuitenkaan ollut se, että Intelin piirit olisivat loukanneet Qualcommin patentteja, vaan Intelin modeemeja käyttävissä puhelimissa hyödynnetään myös yhdysvaltalaisen Qorvon radiopiirejä.Qorvo on kiistänyt väitteet, että sen piirit loukkaisivat Qualcommin patentteja.Apple ei ole ilmeisesti kyennyt korvaamaan Qorvon piirejä muulla tavoin kuin siirtymällä Qualcommin modeemeihin. Applen näkemyksen mukaan Qualcomm yrittää lannistaa sen eri maissa jätetyillä vastahaasteilla. Apple ja Qualcomm kiistelevät Yhdysvalloissa Qualcommin patenttilisensointimallin laillisuudesta. Applen näkemyksen mukaan se maksaa liikaa lisenssimaksuja Qualcommille.