Apple osti Hello Barbie -lelujen taustavoiman

on hankkinut itselleen lisää osaamistatuotekehityksen vauhdittamiseksi. Axios-verkkosivuston lähteiden mukaanon ostanut puheohjattavia sovelluksia kehittävän PullStringin PullStringin perustivat Pixarin entiset johtajat vuonna 2011 ja alkuvaiheessa yhtiö keskittyi puheohjattaviin leluihin. Yhtiö ei itse valmistanut leluja, vaan se kehitti puheohjausteknologiaa ja lisensoi sitä leluvalmistajille. PullStringin teknologiaa on hyödynnetty esimerkiksi puheohjattavissa Barbie-nukeissa. Sittemmin PullString on laajentunut muihinkin segmentteihin ja yhtiö tarjoaa työkaluja äänikokemusten suunnitteluun sekä tekoälyä.Applea tuskin kiinostaa PullStringissä sen kokemus leluvalmistajien kanssa, vaan teknologiajätti halunnee ensikäden kokemusta puheohjauksen levittämisestä yhteistyökumppaneiden tuotteisiin. Amazonin Alexa on levittäytynyt erittäin nopeasti kolmansien osapuolien laitteisiin ja Apple halunnee toisintaa saman.Tällä hetkellä Siriä ei voi käyttää kuin Applen omissa laitteissa, mutta Apple on avannut puheohjauksen iOS- ja watchOS-sovellusten kehittäjille.