Nokian halvin älypuhelin kestävyystestissä – Todellinen selviytyjä

Laitteiden kestävyyden rajoja kartoittavalla JerryRigEverything-kanavalla on testattu HMD Globalin halvimman älypuhelimen suoriutumista vaativissa olosuhteissa. Videolla koetellaan Nokia 1:tä naarmutustestillä, taivutustestillä sekä kuumentamalla näyttöä.



Puhelimen näyttö on varsin kestävää lasia, joten se ei naarmuunnu kovin herkästi. Lasi myös suojaa esimerkiksi etukameraa naarmuilta, joten naarmut eivät pääse pilaamaan selfie-kuvia. Sen sijaan takakameran suoja on valmistettu muovista ja se ottaa osumaa mattopuukon raaputuksesta. Sytkärilläkään ei saatu pysyvää vauriota näyttöön: näyttöön tulee kyllä kuumennuksen jälkeen musta aukko, mutt näyttö palautuu entiselleen lämpötilan laskemisen jälkeen.

JerryRigEverythingin näkemys puhelimesta onkin se, että Nokia 1 on hintaisekseen puhelimeksi erittäin kestäväja soveltuu erityisesti kehitysmaiden olosuhteisiin, jonne se on suunniteltukin.