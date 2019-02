LG ei kiirehdi taipuviin älypuhelimiin – Markkinat eivät ole vielä valmiita

Aasialaiset Android-merkit ovat yksi toisensa jälkeen ilmoittaneet tuovansa markkinoille taipuvanäyttöisiä älypuhelimia. Kaarevanäyttöisiä puhelimia on ollut markkinoille jo useampi vuosi, mutta taiteltavia puhelimia ei ole vielä ollut saatavilla.Ainakin Samsungilta, Huaweilta ja Xiaomilta on tulossa taipuva älypuhelin. Voisi ajatella, että myös LG kiirehtisi markkinoille omalla puhelimellaan, mutta näin ei ole. The Korea Timesille annetussa kommentissa LG kertoo, että markkinat eivät ole vielä valmiit taipuville älypuhelimille, minkä takia se mieluummin seuraa tilanteen kehittymistä sivusta kuin lähtee markkinoimaan kokeellista tuotetta.LG:n mukaan se on testannut taipuvaa 5G-puhelinta, mutta yhtiö päätti olla kaupallistamatta sitä. LG vakuuttaa sen teknologisen osaamisen olevan valmis taipuvan älypuhelimen julkaisuun, mutta se haluaa seurata markkinoiden reaktioita ennen sellaisen esittelyä.