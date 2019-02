Rakastettu uutissovellus päivittyi: HIGH.FI Androidille korjaa bugeja, kyselee vähemmän oikeuksia

Huikealla käyttäjäarvioiden keskiarvolla vuodesta toiseen jatkava uutissovelluksemme,Androidille, on päivittynyt pitkästä aikaa. Uusi versio parantaa mm. yhteensopivuutta Android Pie -käyttöjärjestelmän kanssa.HIGH.FI Uutisvahti on siis sovellus, jokaja kokoaa kaikki uutiset yhteen, helposti selailtavaan listaan. Tämän lisäksi sovelluksen kautta voi seurata myös kuuden muun maan uutistarjontaa, tuhansista uutislähteistä.HIGH.FI -sovellus Androidilla päivittyi viimeksi vuoden 2017 syksyllä ja sen jälkeen olemme taustalla parantaneet sovellusta pikkuhiljaa, askel kerrallaan. Nyt on hyvä hetki tuoda isompi päivitys myös yleiseen jakeluun, joten julkaisimme-version jakeluun tänään.Tärkein ja näkyvin uudistus uudessa versiossa on ehdottomasti se, että sovellus ei enää kysele niin paljoa oikeuksia kuin aiemmin. Tämä on ollut tärkein yksittäinen syy, mistä osa käyttäjistämme on valittanut.Toinen, merkittävä uudistus koskee yhteensopivuutta sekä Android Pien että edeltävän Android Oreon kanssa. Sovelluksen widgetin pitäisi nyt päivittyä suuremmalla varmuudella taustalla ja monet muutkin yhteensopivuusongelmat on saatu ratkaistua uusimpien Android-versioiden osalta. Luonnollisesti olemme myös korjanneet kasan bugeja, joita sovelluksesta on viimeksi kuluneen vuoden aikana löytynyt.Sovellus kyselee enää vain paria oikeutta käytön aikana: se kaipaa pääsyä laitteen mediatiedostoihin siksi, että uutisten ns. thumbnail-kuvat pyritään tallettamaan sinne, säästääkseen datasiirtoa. Toinen oikeus, jota kysellään toisinaan, on laitteen sijainti, jonka avulla pyrimme opettamaan sovellukselle sitä, mitä paikallisuutisia lukijalle kannattaisi tarjota.Kokeile ihmeessä, sovellus on luonnollisesti täysin ilmainen: