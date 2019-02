XDA-developers on tutkinut Android Q -käyttöjärjestemän vuotanutta kehitysversiota, josta se on saanut selville ainakin yhden paljastuksen: Google saattaa poistaa Android Q:sta takaisin-painikkeen, jolla on päässyt navigoimaan esimerkiksi sovelluksen sisällä edelliseen näkymään.Muutos vaikuttaa loogiselta, sillä jo nyt Android Piessa alleviivataan kotinäppäimeen perustuvaa eleohjausta. Android Q:ssa eleohjaus siis korvaisi erillisen takaisin-painikkeen, joka on nyt ilmestynyt näytölle aina tarvittaessa. Alla olevassa videossa XDA-developers esittelee miten takaisin-painike on käytännössä korvattu Android Q:ssa: pyyhkäisemällä vasemmalle kotinäppäimestä alkaen.