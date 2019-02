Applella käynnissä suuri uudistautuminen – Aloitti siirtymän iPhonen jälkeiseen aikaan

kulisseissa on tapahtunut paljon muutoksia vuoden alun aikana. Viime vuoden lopun tulos oli suuri pettymys, minkä takia Apple joutui antamaan tulosvaroituksen. Pettymys laittoi liikkeelle yhtiön sisällä organisaatiomuutoksen, jonka tavoitteena on keskittyä yhtiön tulevaisuuden kannalta oleellisimpiin asioihin Apple on jo muutaman vuoden ajan puhunut siitä, että sen tavoitteena on kehittyä laitesuunnittelijasta palveluyhtiöksi. Trendi on ollut näkyvissä Applen tulosjulkistuksissa, sillä palveluliiketoiminta on ollut kovassa kasvussa. Puhelinmyynti yski viime vuoden lopulla Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodan sekä pidentyneen laitepäivityssyklin takia, minkä takia Apple päätti kiihdyttää käynnissä olevaa muutosta.Kiihdyttäminen näkyi Applen autonomisen auton kehitysprojektissa: noin 200 insinööriä siirrettiin muihin tehtäviin. Wall Street Journalin tietojen mukaan Apple on alkanut ohjata ohjelmistokehittäjiä enenevissä määrin tänä keväänä julkaistavan suoratoistopalvelun pariin. Samaan aikaan Apple nimitti John Giannandrean johtokuntaan, minkä seurauksena Sirin kehityksestä vastannut Bill Stasior siirrettiin uusiin tehtäviin. Giannandrean tavoitteena on kiihdyttää Sirin tuotekehitystä nykyisestä.Applen myyntikanavista vastannut Angela Ahrendts lähti Applelta myös vuoden alussa. Yhtiön tavoitteena on nyt viedä Apple Store -myymälöiden uudistusprojekti loppuun ja kehittää niitä tukemaan Applen palvelumyyntiä. Vaikuttaisi siis siltä, että kaikkien Applen alkuvuoden muutosten taustalla on tarve kehittää yhtiötä iPhone-yhtiöstä palveluyhtiöksi.