Huaweita syytetään systemaattisesta teollisuusvakoilusta

Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti tämän vuoden alussa epäilevänsä Huawein syyllistyneen teollisuusvakoiluun. The Informationin julkaisemien tietojen perusteella Huawei on kohdistanut vakoilunsa muun muassa Applen yrityssalaisuuksien selvittämiseen.Oikeusministeriön tutkinnassa on selvinnyt esimerkiksi vahvoja viitteitä Huawein sisäisestä palkitsemisjärjestelmästä, jonka puitteissa työntekijöille myönnetään bonuksia heidän selvittämien yrityssalaisuuksien perusteella. Mitä arkaluontoisemmasta salaisuudesta on kyse, sitä muhkeammalla korvauksella työntekijä palkitaan. Oikeusministeriön tulkinnan mukaan tämä on selkeä osoitus siitä, että yrityssalaisuuksien hyväksikäyttö kuuluu olennaisesti yhtiön toimintakulttuuriin.Huawei on yrittänyt hankkia yrityssalaisuuksia tietoonsa muun muassa Applen käyttämien komponenttitoimittajien kautta. Huawei esimerkiksi järjesti tapaamisen Apple Watchin sykesensoritoimittajan kanssa. Yhtiölle annettiin ymmärtää, että Huaweilta voisi olla tulossa mittava tilaus. Loppujen lopuksi Huawei käytti aikansa Apple Watchin yksityiskohtien tiedusteluun, eikä mitään tilausta koskaan jätetty.