Qualcomm paljasti toisen sukupolven 5G-modeemin – jopa 40 prosenttia nopeampi

5G-verkkojen rakentaminen on ympäri maailman täydessä vauhdissa, joten operaattorit odottavat kieli pitkällä markkinoille 5G-yhteensopivia älypuhelimia.5G:n yleistyminen ei ainakaan jää kiinni, sillä yhtiö on esitellyt jo toisen sukupolven 5G-modeemin Uusi Snapdragon X55 -modeemi on suunniteltu edellistä X50:tä joustavammaksi – ainakin mitä tulee soveltuviin laitetyyppeihin. Snapdragon X55:ssä on kiinnitetty erityisesti huomiota suorituskykyyn, virrankulutukseen ja antennitukeen. Qualcomm lupaa X55:n latausnopeuden verkosta päin yltävän parhaimmillaan jopa 7 gigabittiin sekunnissa – edelliseen sukupolveen verrattuna parannusta on jopa 40 prosenttia.Qualcomm on valmistuttanut Snapdragon X55:n 7 nanometrin prosessilla. Modeemi tukee myös edellisiä verkkoteknologiasukupolvia 2G:stä alkaen.Snapdragon X55 on suunniteltu käytettäväksi mobiililaitteiden lisäksi esimerkiksi tietokoneissa ja autoissa. Äkkinopeaa mullistusta on kuitenkin turha odottaa, sillä Qulcomm aikoo julkaista modeeminsa laitevalmistajille tämän vuoden alkupuoliskon aikana. Ensimmäiset kuluttajatuotteet tulevat myyntiin todennäköisesti vasta vuoden 2020 puolella.