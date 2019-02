Galaxy S10 esitellään – Seuraa tapahtumaa suorana täältä

on tänään näytön paikka, sillä tänään kello 21.00 Suomen aikaapärähtää käyntiin lehdistötilaisuus, jossa yhtiö aikoo paljastaa uuden sukupolven lippulaivapuhelimien salat. Tilaisuudessa kuultaneen paljon muitakin uutisia, jotka valottavat Samsungin lähitulevaisuuden suunnitelmia.Galaxy S10 -aiheista julkistustilaisuutta pääset seuraamaan Samsungin verkkosivuille ilmestyvän live-lähetyksen kautta . Unpacked-tapahtuman yhteydessä Samsung esittelee näillä näkymin muutamia muitakin tuotteita Galaxy S10:n rinnalle. Odotuksissa on ainakin langattomat Galaxy Buds -nappikuulokkeet, joilla yhtiön on määrä haastaa Applen AirPodsit.Lisäksi Samsungilta kuullaan konkreettista tietoa pitkään kehityksessä olleesta taipuvasta Galaxy Fold -älypuhelimesta, jonka voi halutessaan avata mini-kokoiseksi tabletiksi.Perinteisesti Samsung on esitellyt uudet Galaxy S -puhelimet MWC-messuilla, mutta tällä kertaa julkistus on aikaistunut ja siirtynyt Amerikan mantereelle.